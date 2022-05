Pinto da Costa e a saída: "Só eu sei quando será"

Presidente portista desvia o tema da sucessão e garante continuidade de Sérgio Conceição nos próximos dois anos

Pinto da Costa está absolutamente convencido de que, em 2022/23, o treinador do F. C. Porto será o mesmo das últimas cinco épocas. "Na próxima temporada, não imagino o F. C. Porto sem Sérgio Conceição, nem admito o Sérgio Conceição sem o F. C. Porto. Quando sair, talvez daqui a dois anos, ele vai encontrar um grande clube, que lhe possa dar asas para aspirar a títulos europeus com mais facilidade. Tenho a certeza de que durante estes dois anos ele não sairá do F. C. Porto", disse o líder do clube azul e branco, numa reportagem emitida esta sexta-feira pela SIC.

Sobre a sua própria sucessão, o presidente portista foi mais vago. "Deixar o F. C. Porto? Só eu sei quando será. O segredo deste clube tem sido a união e não haver guerras eleitorais, que deixam sempre marcas profundas, como se tem visto nos nossos rivais", afirmou, revelando que a obra que lhe falta concretizar é o centro de estágios do clube: "Se não a acabar no meu mandato [que termina em 2024], vai ficar muito adiantada porque está a dar passos muito largos".

Em relação ao título que o F. C. Porto conquistou na época que está a chegar ao fim, Pinto da Costa referiu que lhe deu "a mesma alegria" de todos os anteriores. "Por mim, pelo treinador que venceu, pelo público, é sempre um momento de felicidade", sublinhou, acrescentando que nunca teve dúvidas sobre o sucesso de Sérgio Conceição: "Se não acreditasse, não o tinha contratado. Na altura, havia treinadores consagrados que estavam disponíveis para treinar o F. C. Porto, mas no momento em que soube que havia a possibilidade de ele vir, tudo ficou em stand by e passou a ser só o Sérgio a hipótese número um".

Assumindo as relações tensas com o Sporting, "não pelo clube, mas pelo facto de as pessoas [que o dirigem] terem mudado", Pinto da Costa deixou a porta aberta a receber Rui Costa cordialmente no Estádio do Dragão, mesmo que o presidente do Benfica não o tenha cumprimentado no último clássico, na Luz: "Se eu souber que ele não me cumprimentou só por distração, para mim é um incidente menor".