Pinto da Costa e a vontade de vencer: "Quando perdermos a ambição, morremos"

O presidente do F. C. do Porto esteve presente, esta quarta-feira, na apresentação do livro "Ficheiros Secretos", de Luís Osório, na Casa da Música, no Porto. Numa pequena intervenção, Pinto da Costa reafirmou a vontade de continuar a ganhar.

Quando questionado por Luís Osório, que desceu do palco para trocar algumas palavras com o presidente do clube azul e branco, se a força para continuar a ganhar ainda estava presente, Pinto da Costa foi perentório: "Quando perdermos ambição, morremos mesmo sem estar mortos".

Pinto da Costa, assim como muitas personalidades, marcou presença na apresentação do livro "Ficheiros Secretos", de Luís Osório, que decorreu, esta noite, na Casa da Música, no Porto.

O músico Pedro Abrunhosa e o ex-treinador do F. C. Porto Jesualdo Ferreira também estiveram no evento.