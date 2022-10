Pinto da Costa e as renovações: "Melhoramos contratos e aumentámos cláusulas"

JN Hoje às 11:43 Facebook

Pinto da Costa, presidente do F. C. Porto, abordou o capítulo das renovações de contratos com jogadores da equipa principal portista, que ainda não estará fechado, e mostra-se confiante para a Liga dos Campeões.

Após a apresentação do Relatório e Contas da SAD referente à época 2021/2022, que apresentou um lucro de 20,76 milhões de euros, o presidente do F. C. Porto, Pinto da Costa, lembrou que se a situação financeira da SAD fosse "pior, não teria sido possível" fechar as recentes renovações dos contratos de João Mário, Zaidu, Pepê e Evanilson, todos até 2027.

"Elas têm um custo imediato. Esses jogadores foram muito procurados e solicitados, mas decidimos não os deixar sair pelo aspeto desportivo. Pusemo-lo acima do financeiro, não precisávamos", explicou o dirigente, acrescentando: "Melhorámos os contratos e aumentámos as cláusulas. Agora, quem quiser Pepê tem de pagar 75 milhões de euros".

A SAD continua atenta a diversos processos de renovação de jogadores - "todos os que interessam ao treinador estão em fase de negociação" - e ao desempenho da equipa, que joga uma cartada importante na Liga dos Campeões na quarta-feira, na casa do Bayer Leverkusen. "A preocupação é a de sempre, ganhar os jogos que faltam. Como acredito que isso vai acontecer, não estou muito preocupado", referiu Pinto da Costa.