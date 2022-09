Pinto da Costa e Conceição ganham recursos no TAD

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) deu razão ao presidente e treinador do F. C. Porto, Pinto da Costa e Sérgio Conceição, em relação a recursos apresentados por castigos aplicados pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

No caso do líder dos dragões, o que estava em causa era uma suspensão de 35 dias, e uma multa de 5.610 euros, aplicada pelo CD da FPF por causa de declarações do presidente portista, que referiu, em março de 2021, que existia "um complô para que o F. C. Porto B descesse de divisão".

Já Sérgio Conceição tinha sido multado em 2.040 euros pelo CD devido a frases proferidas após o jogo F. C. Porto-Marítimo, da Liga 2020/21. Na altura, o técnico criticou o treinador rival, Lito Vidigal, e considerou que não adiantava nada os árbitros mostrarem amarelos aos 90 ou 92 minutos para travar o anti-jogo.