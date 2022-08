Pinto da Costa e o convívio com ex-jogadores: "São uma parte muito importante da minha história"

JN Hoje às 18:46 Facebook

O presidente do F. C. Porto, Pinto da Costa, esteve, este sábado, num almoço que juntou várias antigas figuras que se formaram no clube azul e branco, nascidas entre 1964 e 1972.

Num dia de clássico com o Sporting, Pinto da Costa recordou algumas figuras que fizeram parte da história do clube azul e branco e marcou presença num almoço que juntou cerca de 70 ex-jogadores que não se encontravam há mais de 35 anos, como Abílio, Baía, Bino Maçães, Bizarro, Cabral, Domingos, Fernando Couto, Jorge Couto, Semedo, Folha, Rodolfo Coutinho, Tulipa, Patrick, Pedro Miguel Dias, Paulo Alves, Festas, Zé Nuno ou Chico Nelo. No evento, o líder dos dragões aproveitou para agradecer os ex-atletas pela importância que tiveram durante a presidência e para a história do F. C. Porto.

"Queria agradecer a oportunidade que me dão de estar aqui a conviver convosco. Vocês fazem parte da história do F. C. Porto, da glória do F. C. Porto, são uma parte muito importante da minha história como presidente e diretor do F. C. Porto. Tive o prazer de ser, praticamente de todos, ou diretor ou presidente e tenho muito orgulho nisso. Foi um prazer enorme desde o Rodolfo, o meu primeiro capitão como dirigente, até ao Chico Nelo, que representou uma geração de grandes talentos. A todos vós, que fizeram tudo pelo F. C. Porto, quero só dizer, pela consideração e reconhecimento que tenho na vossa importância na história do F. C. Porto, que estarão sempre no meu coração e estou muito grato", afirmou Pinto da Costa.