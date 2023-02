Pinto da Costa e o jogo com o Inter: "Espero ganhar, como sempre"

JN Hoje às 14:06 Facebook

O presidente do F. C. Porto, Pinto da Costa, vê o clube portista a ser respeitado pelos adversários e espera sair de Milão com um triunfo, no jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Em declarações à SIC, em Milão, Pinto da Costa, presidente do F. C. Porto, assegurou que "todos os jogadores e todas as equipas têm respeito" pelos portistas. "Assim fossem todas as televisões...", acrescentou o dirigente.

Sobre o jogo desta noite (20 horas), o líder dos dragões lembra que "o Inter é uma grande equipa" e antevê "uma ótima partida". Quanto ao objetivo, nunca muda: "Espero ganhar, como sempre. Às vezes não se consegue", atirou.

Esta quarta-feira de manhã, Pinto da Costa foi ovacionado, na cidade italiana, por adeptos do F. C. Porto que acompanharam a equipa até Milão.

O F. C. Porto defronta o Inter de Milão, no estádio Giuseppe Meazza, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O jogo da segunda mão disputa-se no Dragão, no dia 14 de março (20 horas).