Pinto da Costa e Rui Costa com cumprimento cordial

Os presidentes de F. C. Porto e Benfica voltam a mostrar cordialidade, desta vez na cerimónia do lançamento da primeira pedra da nova sede da Liga de Clubes, no Porto.

A cerimónia do lançamento da primeira pedra do que será a futura sede da Liga de Clubes decorreu esta terça-feira e ficou marcada pelo cumprimento entre Pinto da Costa e Rui Costa, que já haviam mostrado cordialidade antes do clássico da 16.ª jornada, quando trocaram um abraço no Estádio do Dragão.

Desta vez, foi um "passou bem" que mostrou a boa relação que une os presidentes de F. C. Porto e Benfica. Rui Costa chegou mais tarde, sentou-se perto do homólogo portista e foi ele a tomar a iniciativa de cumprimentar o rival.

A cerimónia contou com quase todos os presidentes dos clubes que fazem parte da Liga, com exceção de Frederico Varandas. O Sporting, contudo, estará presente na VIII Cimeira de presidentes, que acontecerá ainda hoje, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto.