Pinto da Costa e Vítor Baía no balneário depois da goleada no Dragão

O presidente e o diretor dos dragões estiveram à conversa com Sérgio Conceição e com os jogadores, depois da derrota com Club Brugge, no Dragão, para a Liga dos Campeões.

Pinto da Costa e Vítor Baía estiveram no balneário da equipa do F. C. Porto, depois do jogo com o Club Brugge, que os dragões perderam com quatro golos sem resposta, na segunda jornada da Liga dos Campeões.

Presidente e dirigente acompanharam o encontro até ao fim no camarote do Estádio do Dragão e desceram ao balneário imediatamente após o apito final.

Que Pinto da Costa e Vítor Baía estejam no balneário com os jogadores e o treinador no fim dos jogos não é uma novidade, mas, desta vez, o gesto terá outro significado e mais relevância, tendo em conta os contornos da derrota frente ao campeão belga.