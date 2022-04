Pinto da Costa elogia Bruno de Carvalho: "Todos disseram que era maluco"

Líder do F. C. Porto destacou a construção do pavilhão João Rocha, para as modalidades do Sporting.

Pinto da Costa recordou a passagem de Bruno de Carvalho pelo Sporting para abordar as "guerras" que marcaram os clubes portugueses, e aproveitou para elogiar o trabalho feito pelo antigo presidente leonino nas modalidades.

"Tivemos caso de Bruno de Carvalho que até foi expulso de sócio. Os sócios é que o expulsaram, não sou do Sporting, não tenho nada a ver com o Sporting nem quero. O Bruno de Carvalho não ganhou no futebol, mas ganhou todos os títulos em todas as modalidades. Nem F. C. Porto nem Benfica puseram a mão no prato no que quer que fosse. Ganhou em andebol, basquetebol, hóquei,... E fez uma coisa que o Sporting não tinha - que andava a correr ali nos subúrbios - que foi um pavilhão. Todos disseram que ele era maluco quando disse que ia fazer um pavilhão, e certo é que fez. Ganhou as modalidades todas e foi expulso de sócio", disse o líder portista.

Relativamente à estabilidade diretiva que os dragões vivem há 40 anos, Pinto da Costa compara o caso do F. C. Porto com os de Benfica e Sporting. "Os clubes estão a pagar pelas guerras que fizeram", disse, relembrando as disputas eleitorais existentes nos últimos anos. O dirigente recordou Bruno de Carvalho, referindo que "quando foi eleito tinha muitos adeptos". "Um dia, se as coisas correrem mal, eles não morreram nem emigraram, ainda que o Bruno de Carvalho não pense no Sporting - agora até está noutras atividades musicais que é muito mais interessante pelo menos para ele. Isto serve para dizer que essas lutas deixam sempre marcas", disse.