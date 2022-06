Pinto da Costa elogia sócios com 75 anos: "Vêm de tempos em que não ganhávamos nada"

JN Hoje às 13:33 Facebook

Pinto da Costa entregou rosetas de diamante a associados portistas

O presidente portista entende que 75 anos de ligação ao clube, como acontece com alguns associados agraciados esta quarta-feira pelos dragões, são um sinal de "amor permanente e eterno ao F. C. Porto". "Estes sócios merecem que lhes prestemos uma homenagem singela, mas muito sentida, para lhes dizer que estamos muito gratos, porque o F. C. Porto é isto, uma ligação permanente", afirmou Pinto da Costa, em declarações ao Porto Canal.

"É um dia muito especial para mim e para todos eles, como já senti, porque trata-se de uma ligação de 75 anos com o F. C. Porto. No primeiro contacto com os sócios até ouvi uma coisa curiosa: tive alguns que me disseram que era a terceira vez que lhes colocava rosetas, porque tinha colocado a de 25, 50 e agora de 75", disse o dirigente máximo dos azuis e brancos, durante um almoço para entrega das rosetas de diamante.

"Estes sócios vêm de tempos em que ao longo de anos e anos não ganhávamos nada. Mantiveram a sua fidelidade e, por isso, hoje recebem a roseta de 75 anos, com muita felicidade para eles e muito maior para mim por lhas entregar", acrescentou.

Questionado sobre se esse período sem conquistas fortaleceu a ligação destes sócios, Pinto da Costa respondeu: "É evidente que sim. Eu também senti isso. A primeira vez que vi o F. C. Porto ser campeão tinha 18 anos e só voltei a ver 19 anos depois. A juventude de agora poucos foram os anos em que não ganhou nada. É motivo de felicidade que seja assim agora, mas também o é porque estes sócios mantiveram sempre a chama do F. C. Porto e o apoio às nossas equipas, mesmo perdendo".