Pinto da Costa elogia tricampeãs nacionais: "Todas foram importantes"

O presidente do F. C. Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, recebeu as tricampeãs nacionais de voleibol feminino, que entregaram o troféu ao Museu do clube.

"Os treinadores ensinam, mas são os atletas dentro do campo que materializam os nossos sonhos e trazem taças para o Museu. Na pessoa da Joana Resende, felicito todas as atletas com um grande abraço, pois todas foram importantes, não só as que jogaram mais, mas também as que jogaram menos. Tiveram um verdadeiro espírito de grupo até ao último dia", elogiou o dirigente portista.

"Para mim é uma grande alegria sempre que venho aqui receber uma taça, seja de que modalidade for, mas esta do voleibol tem um significado muito especial porque vejo em todas parte da minha família, parte da família do F. C. Porto que há 41 anos tenho o prazer de dirigir", acrescentou Pinto da Costa.

O presidente dos dragões deixou elogios a todo o staff, aos patrocinadores e a José Moreira, "uma lenda do voleibol nacional e do F. C. Porto".

"Foi um prazer lidar com aquele que foi o meu ídolo na modalidade, que tive a possibilidade de conhecer melhor e fazer com ele este caminho de vitórias. A minha admiração pelo José Moreira vai para além de qualquer parceria, pela dedicação e pelo amor que tem pela modalidade e pela forma como tenta sempre dar as melhores condições a quem faz parte do seu grupo", referiu Pinto da Costa.

A AJM/F. C. Porto sagrou-se tricampeã nacional de voleibol feminino após derrotar, na final da Liga, o Sporting com três triunfos por 3-0.