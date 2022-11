Pinto da Costa em lágrimas: "Deixou-nos um dos maiores portistas que conheci"

JN Hoje às 16:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Presidente dos dragões lembrou os primeiros tempos do "bibota" no clube e destacou-lhe o portismo.

Visivelmente emocionado, Pinto da Costa deixou palavras de grande admiração a Fernando Gomes, que faleceu este sábado.

"Deixou-nos um dos maiores portistas que conheci em toda a minha vida. Tinha um amor ao F. C. Porto que ultrapassava o normal. Esteve ligado aos maiores êxitos do F. C. Porto. Foi, sobretudo, um apaixonado pela vida, pelo futebol e pelo F. C. Porto. Tive muita honra em estar ligado à sua vida, pessoal e desportiva", disse ao Porto Canal.

PUB

Durante a intervenção, Pinto da Costa recuou até 1982: "Como presidente, o meu primeiro ato foi ir resgatá-lo ao Sporting Gijón", acrescentou o líder portista, antes de não segurar as lágrimas.