Pinto da Costa emocionado com êxito da equipa

José Pedro Gomes Ontem às 22:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Presidente do F. C. Porto acompanhou a equipa no contrarrelógio final em Lisboa e falou sobre a quinta vitória consecutiva dos dragões na Volta a Portugal.

Apesar de ser a quinta vez que festeja um triunfo da W52/F. C. Porto na Volta a Portugal, Pinto da Costa partilhou que se emociona sempre com os sucessos dos corredores dos dragões, confessando a convicção que o sucesso não escaparia à formação azul e branca.

"São atletas com uma vida tão difícil que me emociona sempre quando são bem-sucedidos, tenho um grande orgulho na nossa equipa. Tinha a convicção que íamos vencer e a esperança que ficaríamos com os dois primeiros lugares, tal com sucedeu", salientou o dirigente máximo dos azuis e brancos.

O dirigente ressalvou ainda o primeiro lugar da equipa, na classificação coletiva, enaltecendo o esforço de todos os obreiros para o triunfo de Amaro Antunes.

"A nossa equipa foi fantástica, todos trabalharam ao longo das etapas para o sucesso. O que fez, por exemplo, o Ricardo Mestre ou João Rodrigues nas etapas da Senhora da Graça e nas Penhas de saúde, foi notável", acrescentou.

Questionado se festejar este penta na Volta a Portugal em Lisboa, teve um gosto especial, Pinto da Costa lembrou os adeptos do clube na capital. "Teve um gosto especial vencer no Porto, como no ano passado, com aquele espetáculo memorável, mas Lisboa também foi bom, para que os nossos portistas aqui, que tanto sofrem com o F. C. Porto, sintam orgulho".