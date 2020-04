Pinto da Costa enaltece poder local e a injeção de ânimo de Ramalho Eanes

Nuno Barbosa Hoje às 16:53 Facebook

E edição de abril da revista Dragões chegou esta segunda-feira ao domínio público. A publicação foi oferecida aos sócios do F. C. Porto com mais de 70 anos, acompanhada por um cachecol do clube e uma carta escrita pelo próprio punho do presidente Pinto da Costa.

Na Página do Presidente, Pinto da Costa fez diversas referências aos "tempos mais difíceis da nossa existência coletiva", provocada pela pandemia da Covid-19. "Pela primeira vez, vimos como uma doença altamente contagiosa pode, em poucos dias, atravessar o Mundo e colocar todas as populações em risco".

Relativamente ao caso concreto de Portugal, o presidente do F. C. Porto apelou à solidariedade para "ultrapassar esta fase com o mínimo de danos". Nesse sentido, continuou, "é tão importante que quem tem a responsabilidade de nos guiar se distinga pelo exemplo, pela firmeza, pela capacidade de decisão. A esse nível, o poder local tem sido notável. E muita sorte têm tido as populações de concelhos como o Porto, Ovar e Vila Real que têm sido brilhantemente representados por Rui Moreira, Salvador Malheiro e Rui Santos".

Prosseguindo no seu raciocínio, Pinto da Costa estendeu os elogios a um Dragão de Ouro e sócio honorário do F. C. Porto. "A intervenção pública recente do General Ramalho Eanes foi uma verdadeira injeção de ânimo, de resiliência e de verticalidade em toda a nação. Entre 1976 e 1986, em tempos que não foram pouco conturbados, O General Ramalho Eanes foi o Presidente de todos os portugueses. Todos estes anos depois, sempre que o vejo, não duvido de que ainda é um verdadeiro chefe do Estado a que pertencemos".

Pinto de Costa concluiu, depois, com um apelo a todos os dragões. "Antes de voltarmos a todas as outras lutas, temos este combate para vencer. Vamos, cada um de nós, fazer o que nos compete. Fiquemos em casa os que pudermos ficar em casa. Respeitemos os heróis que continuam no terreno e que têm cuidado de nós nos setores da saúde, da segurança, do abastecimento, da comunicação social. Quando isto passar, teremos muitas novas alegrias para viver juntos. Deixo o meu abraço para todos, e em especial para o nosso campeão de boxe Mário Lino, que já foi levado por esta doença maldita".