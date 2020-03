Pinto da Costa entrega lista esta terça-feira

JN Hoje às 18:12 Facebook

O presidente do F. C. Porto vai entregar esta terça-feira, ao meio-dia, no Auditório Dr. Sardoeira Pinto (Museu do F. C. Porto), a lista de candidatura ao próximo mandato.

Pinto da Costa, presidente do F. C. Porto desde 1982, vai entregar a lista de candidatura para o 15.º mandato esta terça-feira, juntamente com mais de 300 assinaturas de sócios que apoiam a reeleição do líder portista. As eleições estão marcadas para 18 de abril, mas podem ser adiadas devido ao surto do covid-19.

Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, é o cabeça de lista ao Conselho Superior.