Pinto da Costa em Lisboa para apoiar equipa na decisão da Volta a Portugal

Teixeira Correia Hoje às 12:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do Futebol Clube do Porto está em Lisboa para acompanhar a equipa de ciclismo que, esta segunda-feira, tem a possibilidade de conquistar o penta na Volta a Portugal.

O líder dos dragões chegou as 12 horas à Ribeira das Naus, na baixa lisboeta, local de partida do contrarrelógio individual que vai decidir o vencedor desta edição especial da Volta a Portugal em bicicleta.

Pinto da Costa, que chegou acompanhado de Adriano Teixeira de Sousa, o patrão da W52, principal patrocinador da equipa, cumpriu um ritual adotado desde o regresso ao ciclismo do F. C. Porto, marcando todos os anos presença na última etapa da prova para festejar os triunfos portistas na "Portuguesa".

Amaro Antunes (W52/FCPorto) é desde o final da segunda etapa, que terminou na Senhora da Graça, o camisola amarela, tendo 13 segundos de vantagem sobre Frederico Figueiredo (Atum General/ Tavira/ Maria Nova Hotel) e 1.13 minutos sobre o companheiro de equipa Gustavo Veloso, já vencedor de duas voltas.

A W52/FCPorto venceu as últimas quatro edições da Volta a Portugal, com Rui Vinhas (2016), Raul Alarcon (2017 e 2018) e João Rodrigues (2019).

A oitava e última etapa da edição da Volta a Portugal de 2020, um contrarrelógio individual de 17,7 quilómetros, com partida e chegada em Lisboa, com saída da Ribeira das Naus e final na Praça do Comércio, depois de passar o histórico arco da Rua Augusta.

O primeiro corredor a ir para a estrada será Oscar Pelegri (Feirense) às 15.22 horas. O camisola amarela, Amaro Antunes (W52/FCPorto) deve sair às 17 horas.