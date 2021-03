Pinto da Costa: "Estado mantém o seu cariz lamentável de caloteiro"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:20 Facebook

O presidente do F. C. Porto afirmou, esta terça-feira, que o clube azul e branco teve um prejuízo de 27 milhões de euros no último ano e deixou críticas ao Estado, salientando ser "incompreensível" a proibição de adeptos nos estádios.

"Estado? Para além de ter prejudicado a saúde de muitas pessoas, em termos de F. C. Porto foi um prejuízo enorme, ainda que parcialmente explicado pela inexplicável proibição de não haver público nos estádios. É incompreensível. Prejuízos de cerca de 27 milhões de euros num ano. Num clube de futebol, é trágico. Este ano pagamos 42 milhões de euros, mais sete milhões à Segurança Social de encargos que pertencem ao F. C. Porto. E há a acrescentar a isso tudo o facto de o Estado manter o seu cariz lamentável de caloteiro. Continua sem nos pagar a devolução do IVA que nos é devido e que devia ter pago no ano passado. E são alguns milhões que nos fazem falta para cumprir com as nossas obrigações", começou por dizer Pinto da Costa em declarações à F. C. Porto TV.

O presidente dos azuis e brancos criticou, ainda, a proibição de haver adeptos nos estádios, mesmo depois de alguns testes terem corrido bem. Pinto da Costa considera mesmo que o Governo está "a matar o desporto".

"Quando o Governo permitiu que houvesse jogos com algum público, como na Seleção e um jogo nosso da Champions [Olympiacos], e todos disseram que tinha corrido muito bem, não compreendi que a seguir se voltasse a interditar o público. Chego à conclusão que a razão para se permitir aqueles jogos foi à espera que algo corresse mal para terem um argumento que desse força à decisão. Mesmo correndo bem, voltaram a proibir. É incompreensível, não só no futebol como nas modalidades. Num pavilhão com cinco mil lugares não podem estar 200... Quando há espetáculos em recintos fechados com mil pessoas e uma lotação duas ou três mil", vincou, deixando ainda críticas ao Secretário de Estado do desporto, João Paulo Rebelo.

"Este Governo está a matar o desporto. Temos um Secretário de Estado que a única preocupação, dito por ele, era a centralização dos direitos televisivos, um negócio para 2028. É lamentável que o Governo dê como prioridade, sem ouvir os clubes, uma decisão para 2028, como se os clubes não tivessem de viver até lá. É o país que temos e os governantes que temos".

"Não vou deixar de viver por ter medo de morrer"

Sobre a Pandemia, Pinto da Costa garantiu cumprir "todas as regras" mas nunca deixou de "assumir as responsabilidades" apesar dos riscos.

"Tenho feito a minha vida com todas as cautelas. Nunca deixei de vir trabalhar, de assumir as minhas responsabilidades, nunca deixei de acompanhar as nossas equipas em qualquer circunstância, naturalmente que correndo os riscos mínimos, mas tendo sempre o maior cuidado, usando sempre a máscara, mantendo as distâncias. Mas não vou deixar de viver por ter medo de morrer, senão não morro mas também não vivo, que é a mesma coisa", explicou o líder portista, recordando Reinaldo Teles, que morreu em novembro vítima de covid-19.

"Muita coisa mudou, infelizmente e esta pandemia teve resultados péssimos para o Mundo. O F. C. Porto não foi exceção, causou imensos prejuízos. O pior de todos são as mortes que causou na família portista, salientando em primeiro lugar, o Reinaldo Teles, vítima desta terrível doença e deste vírus maldito. E muitos outros portistas, alguns meus amigos. Essa é incalculavelmente a maior perda e o pior dos prejuízos que pode haver", concluiu.