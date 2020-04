Pinto da Costa: "Estamos convencidos de que vamos ganhar a dobradinha"

Nuno Barbosa Hoje às 19:53 Facebook

No dia em que completa 38 anos na presidência do F. C. Porto, esta sexta-feira, o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa é um dos convidados do programa "F. C. Porto em casa", que passa diariamente nas diversas plataformas de comunicação portistas.

Questionado sobre a confiança em ganhar o campeonato e a Taça de Portugal, nesta temporada de 2019/20, o presidente portista respondeu assim: "Sim, estamos todos convencidos que sim, que vamos ganhar a dobradinha. Estamos todos a trabalhar para que assim seja. Em bloco, não sou só eu, é toda a direção, o staff técnico, jogadores, todos acreditamos que será possível".

Sobre o facto de ser o presidente mais titulado da história, Pinto da Costa respondeu assim: "O que ganhámos é história. Gosto de rever o passado, mas isso é história e história não é para mim, é para os historiadores. Tenho é de estar preocupado com o que temos de ganhar".

Pinto da Costa deixou o domicílio para entrar no programa através do gabinete presidencial no Estádio do Dragão, mas também contou o que tem feito nesta altura de confinamento.

"Um terço das muitas horas que passo acordado estou a falar ao telefone com gente do F. C. Porto, com o treinador, colegas da direção e da administração e não estamos a recordar o passado. Estamos a preparar o futuro e a resolver o presente. Tenho aquela aplicação que conta os passos e ontem, por exemplo, fiz 17 mil passos em casa, ao telefone. A minha meta são 12 mil. Isto traduzido em horas são quatro horas ao telefone. Aproveito também para ler, que gosto muito e, por norma, não tenho muito tempo. Também ouço música no YouTube, concertos antigos, artistas que gosto muito. Também tenho o meu passatempo, gosto muito de poesia, de decorar poemas e tenho aproveitado para decorá-los. Passo muito bem o tempo", disse Pinto da Costa.