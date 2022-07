Pinto da Costa: "Estou plenamente confiante que acertámos mais uma vez"

JN Hoje às 19:51 Facebook

Num dia marcado pela apresentação de Gabriel Veron, que assinou contrato com o F. C. Porto até 2027, o presidente do clube azul e branco garantiu que o plantel para a próxima época está a ser feito consoante "a vontade do treinador".

"Estamos aqui para apresentar o nosso novo atleta Veron, que a partir deste momento está integrado na nossa equipa. Temos muita esperança no futuro e no seu sucesso, que será da equipa e de todos. Vem para uma equipa campeã e vai ser mais um a lutar por novos títulos. Quero desejar-lhe as maiores felicidades", começou por dizer Pinto da Costa, garantindo que acredita no sucesso do jovem avançado brasileiro de dragão ao peito.

"Qualquer jogador que apresentamos é sempre na expectativa de que poderá acrescentar alguma coisa mais ao nosso plantel. Este, como todos, tem o aval do treinador, é um elemento em que acreditamos e ele tem de provar que estamos certos, no momento em que a nossa escolha recaiu nele. Plenamente confiante que acertámos mais uma vez. Estamos a montar um plantel com base nas vontades do nosso treinador, não fazia sentido apresentar um jogador que ele não quisesse", acrescentou, admitindo que as negociações com o Palmeiras "não foram fáceis".

"Nunca é fácil, nenhuma negociação é. Sobretudo com jogadores que tem uma valorização alta. Mas foram negociações pautadas por grande lisura e franqueza, cumprindo-se a palavra dada. Estamos muito felizes por termos conseguido este jogador", concluiu.