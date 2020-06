Pinto da Costa: "F. C. Porto é um baluarte que resiste ao centralismo"

JN Hoje às 19:30 Facebook

No discurso da tomada de posse dos novos órgãos sociais, no Estádio do Dragão, o presidente dos dragões antecipou quatro anos que tornarão o clube "cada vez maior e melhor".

Pinto da Costa tomou posse esta terça-feira como presidente do F. C. Porto. No ponto de partida do 15.º mandato à frente do clube, o líder portista mostrou ambição.

"A equipa que eu escolhi, que teve coragem para enfrentar os desafios, é a garantia de que nos momentos difíceis não se foge. Não foi a pensar no passado e no que fiz que os sócios votaram mim, não foi por isso, foi porque sabem que estamos aqui para pormos o F. C. Porto cada vez maior e melhor", disse Pinto da Costa, que também confidenciou ter recebido uma mensagem de "parabéns e de boa sorte" de Ramalho Eanes.

O presidente dos dragões prometeu continuar a luta contra o centralismo.

"Para Portugal, é muito importante ter um F. C. Porto forte porque, infelizmente, é um dos poucos baluartes do Norte que resiste ao centralismo. Tenho a certeza que daqui a quatro anos, esta equipa vai ter muito orgulho no que conseguiu fazer", completou.