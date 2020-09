Pinto da Costa fala de "perseguição" do Governo

JN Hoje às 19:18 Facebook

O presidente do F. C. Porto levantou a voz para falar da falta de adeptos nos estádios e criticou as pessoas que "estão metidas em gabinetes e não fazem a mínima noção das responsabilidades que têm".

Pinto da Costa foi duro nas críticas à posição do Governo de continuar sem permitir a presença de adeptos nos estádios de futebol, devido à pandemia de covid-19.

"O futebol sem público é quase uma omeleta sem ovos. Mas parece que isso é possível. Quando as pessoas não têm a compreensão do que é o futebol, não têm a sensibilidade do que o povo precisa e gosta e estão realmente metidas em gabinetes e não fazem a mínima noção das responsabilidades que têm e do que estão a fazer é óbvio que pode acontecer tudo pior. Tudo isto faz-me crer cada vez mais que é uma perseguição, não é só ingenuidade e estupidez, é uma perseguição aos clubes", declarou o presidente portista, após a reunião desta quarta-feira, na Liga de Clubes.

Para o líder dos dragões, é "incompreensível" os jogos dos campeonatos serem à porta fechada, enquanto a seleção terá adeptos nas bancadas nos próximos compromissos.

"Hoje tivemos a notícia de que jogos da seleção nacional, que são da Federação, e em Lisboa, esses já vão ter público. Isto é absolutamente incompreensível. Há três dias jogámos todos os jogos nos mesmos estádios, com as mesmas pessoas, não pode haver ninguém, mas para jogar a seleção, que é da Federação, já podem assistir. Isto é lamentável", frisou.

Também António Silva Campos, presidente do Rio Ave, se juntou ao coro de críticas as decisões governamentais.

"Estamos a ser discriminados, verificamos que acontecem outros eventos, que a lei não é igual para todos. Não podemos morrer da cura, é preciso decisões e que a alterem. Já mostrámos que somos responsáveis no futebol e conseguimos ir ao encontro das exigências pedidas. Agora vai acontecer nos Açores - no Santa Clara-Gil Vicente - vamos ver como vai correr, mas penso que vai correr bem e é um passo importante para passar a nossa dificuldade com a falta de adeptos nos estádios", disse aos meios oficiais da Liga.