Pinto da Costa fala do futuro de Quaresma e Tomás Esteves no F. C. Porto

No decorrer da entrevista ao "Portal dos Dragões", Jorge Nuno Pinto da Costa falou dos jogadores do F. C. Porto, cujo contrato se aproxima do fim. E também abordou o eventual regresso de Ricardo Quaresma ao Dragão.

O presidente portista foi, primeiro, diretamente confrontado com a situação contratual do jovem defesa direito, Tomás Esteves. "Julgo que já há acordo para renovar", assegurou, falando depois do muito desejado regresso de Ricardo Quaresma ao F. C. Porto.

"Isso do Quaresma tem de ser encarado de duas diferentes perspetivas. Ele pode regressar a casa ainda como jogador, mas nunca pensamos nisso porque a época está a decorrer e estamos apenas concentrados no campeonato e na Taça de Portugal. E outra possibilidade é regressar noutras circunstâncias, depois de terminar carreira, num cargo técnico ou diretivo. De qualquer das formas, será sempre um prazer se, um dia, ele regressar. O Quaresma está tão ligado ao F. C. Porto, como o F. C. Porto e os seus adeptos, onde me incluo, sentem um carinho enorme por ele", rematou Pinto da Costa.

Relativamente a jogadores nucleares que terminam contrato no final da próxima época, como por exemplo Alex Telles, Otávio ou Marega, o presidente explicou o seguinte: "Vamos tentar renovar com eles, algumas das conversações já estão bem encaminhadas, mas vamos esperar que a época termine porque o momento não é o ideal para falar disso. Antes de a próxima época começar, esses jogadores têm de ter uma posição definida, temos de saber se podemos contar com eles".