Pinto da Costa fala em regionalização e desafia responsáveis a olhar para Espanha

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, reacendeu, esta sexta-feira, a questão da regionalização durante a renovação do contrato do ciclista João Rodrigues, em que desafiou os responsáveis a olhar para Espanha e a "abrirem os olhos".

"És um campeão [João Rodrigues]. Também sentes o F. C. Porto. És algarvio de nascença, não digo da região do Algarve, porque para já é só descentralização, não há regiões", referiu Pinto da Costa, acérrimo defensor da regionalização.

O dirigente, que falava na assinatura da renovação do contrato de João Rodrigues e entrega ao museu 'azul e branco' da bicicleta vencedora da Volta a Portugal, aprofundou a questão recorrendo ao exemplo da Catalunha.

"Mas um dia, e pode ser que os responsáveis olhem para o que se passa no pais vizinho e abram os olhos, talvez possamos receber-te aqui como representante da região algarvia", defendeu o dirigente, referindo-se ao ciclista natural de Faro, de 24 anos, residente na aldeia de Faz Fato.

Em Espanha, a Catalunha cumpre esta sexta-feira um dia de greve geral para contestar a sentença do Supremo Tribunal espanhol que condenou 12 dirigentes políticos catalães e Barcelona, que tem sido o palco principal dos protestos independentistas registados nos últimos dias, recebe hoje cinco "marchas pela liberdade" provenientes de várias cidades catalãs.

A cidade de Barcelona tornou-se, desde a noite de segunda-feira, cenário de confrontos entre polícias e manifestantes, que construíram barricadas, queimaram mobiliário urbano e pneus, fizeram fogueiras e atiraram pedras e petardos contra as autoridades.

O mais recente balanço dos protestos dá conta de mais de uma centena de detidos e cerca de 200 agentes da polícia feridos.

Na noite de quinta-feira, foram registados nas ruas de Barcelona confrontos entre independentistas radicais e elementos da extrema-direita.

O ciclista João Rodrigues, vencedor da última Volta a Portugal, renovou esta sexa-feira com a W52/F. C. Porto, durante a entrega da bicicleta ao museu 'azul e branco' e definiu como prioridade para 2020 a conquista do 'penta' da equipa na clássica.