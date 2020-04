Pinto da Costa foi eleito há 38 anos

Nuno A. Amaral Hoje às 14:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente portista chegou ao poder a 17 de abril de 1982. O sufrágio que podia levar a novo mandato devia acontecer no sábado, mas o vírus não deixa.

Faz hoje 38 anos que Pinto da Costa venceu pela primeira vez umas eleições para a presidência dos dragões. Quase quatro décadas depois, o dirigente devia apresentar-se amanhã a votos para se candidatar ao 15.º mandato seguido, mas a pandemia que mudou a face do país e do Mundo nas últimas semanas impede a realização do ato eleitoral do clube, adiado para uma data a definir.

A 17 de abril de 1982, Pinto da Costa iniciou um reinado de vitórias no F. C. Porto, que incluem a conquista de 60 títulos só no futebol, entre os quais sete troféus internacionais (uma Taça dos Campeões Europeus, uma Liga dos Campeões, uma Taça UEFA, uma Liga Europa, uma Supertaça Europeia e duas Taças Intercontinentais, que correspondem a dois títulos mundiais de clubes, reconhecidos pela FIFA).

Durante 14 mandatos, o presidente portista festejou 21 campeonatos (com um inédito penta entre 1994 e 1999), mais 12 Taças de Portugal e 20 Supertaças, sendo que, antes de chegar ao cargo, o F. C. Porto só se tinha sagrado sete vezes campeão nacional. Na formação e nas outras modalidades, do andebol ao basquetebol, passando pelo hóquei e pelo ciclismo, são quase 1300 títulos, com obra feita também nas infraestruturas, de que são exemplos a construção do Estádio do Dragão, do Dragão Arena e do Museu do clube.

A confirmar-se o novo mandato, o dirigente terá como desafios devolver a hegemonia no futebol nacional ao F. C. Porto, que ganhou um campeonato dos últimos seis, recuperar a estabilidade financeira da SAD e dar gás ao projeto de construção de uma academia para os escalões jovens do clube.

Números

O mandato que devia acabar amanhã foi o14.ºde Pinto da Costa na presidência do F. C. Porto. A candidatura ao 15.º já foi oficializada.

Só no futebol, o líder portista soma 60 troféus conquistados desde 1982, mais do que Benfica (36) e Sporting (20) juntos.

Com Pinto da Costa ao leme, o F. C. Porto venceu 21 campeonatos nos últimos 38 anos. Até 1982, os dragões só tinham ganho sete.