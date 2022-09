Pinto da Costa: "Futuro do F. C. Porto vai ser risonho"

JN Hoje às 13:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Pinto da Costa, presidente do F.C. Porto, afirmou, nesta quarta-feira, durante o 129.º aniversário do clube, que está muito otimista sobre o futuro dos dragões.

"O dia do aniversário é uma data importantíssima na vida de qualquer instituição ou pessoa. Completar 129 anos no dia seguinte a este Museu ter sido considerado a atração número um do género em Portugal é um momento de particular satisfação, até porque também se completam hoje nove anos da sua inauguração. Não podia ter escolhido melhor local para dizer estas palavras, que são palavras de felicidade e de parabéns a todos os portistas, a todos os que, ao longo destes 129 anos, permitiram construir um clube desta grandeza desde os seus inícios até hoje e deixar-lhes uma palavra muito forte de esperança no futuro, porque o mundo do Dragão é cada vez maior, vemos cada vez mais portistas e crianças a sentirem o F.C. Porto. É um dia de festa e de grande esperança num futuro risonho do F. C. Porto", afirmou Pinto da Costa, ao Porto Canal.

"Quem dirige um clube como este, com os adeptos que tem, com os sócios que tem, com os colaboradores que tem, tem que acreditar sempre que o futuro vai ser risonho. Tenho a certeza que vai ser assim, tanto o futuro a longo prazo como o futuro imediato", acrescentou.