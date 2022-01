Pinto da Costa garante que Maria Amélia Canossa será homenageada

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 18:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Presidente do F. C. Porto prometeu que irá homenagear a voz do hino do clube.

Maria Amélia Canossa, a voz do hino do F. C. Porto, morreu esta terça-feira terça-feira e Pinto da Costa não deixou de fazer uma promessa ao universo portista. "Naturalmente havemos de lhe prestar uma homenagem. Ela nunca poderá ser esquecida no F. C. Porto", revelou à TSF.

Pinto da Costa recorda a cantora como "uma pessoa extraordinária". "Vivia e sofria pelo F. C. Porto com uma paixão tremenda. É uma grande perda, de uma amiga que foi para um bom sítio, de certeza, mas que deixa a todos uma grande saudade", referiu.

O líder azul e branco relembrou que "todas as semanas" os adeptos do F. C. Porto podem ouvir a voz de Maria Amélia Canossa, assim que o hino do clube toca no Estádio do Dragão. "No museu, logo à entrada, está a possibilidade de se ouvir o hino cantado por ela", acrescentou.