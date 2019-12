Pinto da Costa: "Golos como o do Cervi nunca aconteceriam na Liga dos Campeões"

JN Hoje às 19:21 Facebook

O presidente do F. C. Porto deixou, este sábado críticas ao VAR e à arbitragem do jogo do Benfica com o Boavista, no Estádio do Bessa, para a Liga. O líder dos dragões considera mesmo que os encarnados foram "beneficiados".

"A Federação Portuguesa de Futebol, numa preocupação constante em melhorar o futebol, lançou o VAR com as melhores intenções. Com a certeza de que iria beneficiar com a verdade dos resultados. Há que louvar o esforço mas, na prática, verifica-se que isso foi só para alguns. Sem entrar em juízos de valor, são factos. No jogo com o Paços de Ferreira, o Otávio sofre penálti e o árbitro estava a metro e meio dele e não assinalou nada. O VAR tinha todas as condições para ver o jogo comodamente e não viu nada, não interveio. Ontem foi a mesma coisa, mas com outros figurantes [Boavista-Benfica]. O favorecido foi o Benfica", começou por dizer o presidente do F. C. Porto, abordando o golo de Cervi, o segundo do Benfica, numa altura em que o jogo estava empatado (1-1).

"O Senhor Jorge Sousa tinha obrigação de ver até porque é o número um do Conselho de Arbitragem. E a arbitragem vai mal se o número um não consegue ver aquela falta no golo. Todos os críticos são unânimes e dizem que houve falta. O VAR foi uma feliz iniciativa, mas se na prática as pessoas que lá estão não veem quando se trata de um lado, então não têm condições para exercer a função. Compete ter a coragem para expor as situações. Já nas competições europeias temos sido prejudicados por não haver VAR, mas há lances difíceis para o árbitro assinalar e a ajuda da tecnologia é importante. Mas se for só para assinalar para um lado, o VAR não é preciso para nada. Estamos preocupados com os nossos jogos, é evidente que sentimos que estas coisas não deviam acontecer, mas estamos focados. O nosso nível exibicional em Portugal ou no estrangeiro é idêntico. Há outros que têm dificuldade, porque golos como o do Bessa [golo de Cervi] nunca aconteceriam na Liga dos Campeões", concluiu.