Pinto da Costa: "Há fanáticos que continuam a anunciar a nossa morte"

O presidente do F. C. Porto, Pinto da Costa, reconheceu, esta terça-feira, mérito à equipa azul e branca pela recuperação conseguida no campeonato e vincou que acredita na conquista do título nacional.

Depois de ver a diferença para a liderança reduzir de dez para quatro pontos, Pinto da Costa garante que sempre confiou na conquista do título e garante que não há "euforias" no balneário.

"O principal objetivo desta temporada está por alcançar e não dependemos só de nós para chegar lá. Como é óbvio, não estamos eufóricos, tal como nunca estivemos descrentes quando nos deram como acabados", escreveu Pinto da Costa na revista "Dragões", dando mérito à equipa de Conceição e destcanado a "fibra" do clube.

"Se há pouco tempo estávamos a dez pontos da liderança e agora estamos a quatro, isso deve-se ao trabalho da nossa equipa técnica e dos jogadores. Eu acredito que com este espírito, esta qualidade e esta ética de trabalho temos todas as condições para ganhar os seis jogos que faltam até ao fim do campeonato. E acredito que isso pode vir a permitir-nos alcançar o nosso objetivo, desde que em todos os jogos impere a verdade desportiva, o que nem sempre aconteceu este ano (...) O F. C. Porto está há décadas a dar provas de que é um clube com uma fibra incomparável, que nunca desiste dos objetivos enquanto é realista alcançá-los e que dá tudo para ganhar todos os jogos, independentemente de pela frente estarem adversários com muita qualidade. Mesmo assim, há um conjunto de fanáticos, quase todos entrincheirados na imprensa de Lisboa, que enquanto estamos vivos continuam a anunciar a nossa morte", escreveu ainda.