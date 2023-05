Pinto da Costa: "Há um nucleozinho lá em baixo que não gosta do Porto"

João Faria Hoje às 18:29, atualizado às 18:58 Facebook

O presidente do F. C. Porto esteve, esta segunda-feira, na cerimónia de receção na Câmara Municipal do Porto aos campeões europeus de hóquei em patins. Pinto da Costa agradeceu pela receção e deixou elogios a Rui Moreira.

"As minhas primeiras palavras são para os campeões europeus, que são verdadeiros campeões, dignos do emblema que têm ao peito. O F. C. Porto esperou 33 anos, mas esperou ciente de que este dia ia chegar. Isso deveu-se à persistência, ao amor à modalidade e ao clube de duas pessoas, fundamentalmente: o senhor lídio Pinto e o filho Eurico Pinto. Ninguém mais do que ele merecia esta Taça. Foi com grande emoção que todos tivemos o prazer de a levar ao senhor Ilídio Pinto para ele poder fotografar-se com ela e com todos nós", começou por dizer Pinto da Costa, agradecendo a receção.

"Esta vitória importante não ficaria completa se não tivéssemos esta cerimónia. Esta é a casa da cidade do Porto, a casa de todos os portuenses. Casa onde todas as coletividades têm grande orgulho em estar presentes. Depois de um interregno de 12 anos, em que apesar de grandes vitórias, estas portas estiveram fechadas, desde que o presidente Rui Moreira assumiu o lugar, estas portas abriram-se e viemos sempre cá com grande alegria e satisfação. É um grande reconhecimento. O Porto é uma cidade cheia de turistas, uma cidade de que toda a gente gosta - há um nucleozinho lá em baixo que não gosta, mas o presidente está cá para eles e chega. O. F. C Porto é mundialmente conhecido. Mas uma coisa nós orgulhamo-nos todos: é que temos o nome da cidade no nome do clube. Quando o F. C. Porto vence, vencem todos os portistas de todo o mundo, mas a cidade está sempre ligada aos êxitos do clube, porque a cidade e o clube confundem-se, porque têm o mesmo nome", acrescentou, deixando elogios a Rui Moreira.

"Presidente Rui Moreira, muito obrigado. É uma grande satisfação voltar aqui. Posso agradecer muito esta lembrança e dizer que esperamos voltar aqui mais vezes para poder ser recebidos. Porque temos tempo de havermos de vir cá mais vezes. E desejo que continue a lutar pela cidade como tem feito até agora. Muito obrigado", concluiu.