Pinto da Costa: "Houve dirigentes que meteram uma comissão para o Paulo Gonçalves"

Em entrevista ao Porto Canal, Pinto da Costa aproveitou para afirmar que vê incompatibilidade na relação do Benfica com Paulo Gonçalves. O presidente portista revelou ainda que Sérgio Conceição vai ser o treinador para a próxima época.

"Sei de dirigentes que fizeram negócios de jogadores e que depois tiveram de meter uma comissão para o Paulo Gonçalves como se fosse ele a fazer o negócio. Vejo incompatibilidade, mas não sou eu que tenho de ver. Não sou polícia, nem juiz. Mas não acho normal", disse.

Já sobre a continuidade de Sérgio Conceição após o término desta temporada, o líder dos dragões foi claro: "Enquanto for presidente tenho esse desejo que o Sérgio Conceição fique enquanto eu for presidente. O Sérgio Conceição é treinador do F. C. Porto para o ano, porque tem contrato. Daqui a dois, quero que seja. Se ele quiser renovar, renovo amanhã. A partir das 18 horas renovo. Já tive um treinador que estava na cadeira de sonho e depois desapareceu. Para o ano o treinador é o Sérgio Conceição, de certeza absoluta. Daqui a dois anos, por mim, será também", afirmou.