Pinto da Costa: "Inaugurar uma casa é difícil, mas muito mais difícil é mantê-la e torná-la melhor"

O presidente do F. C. Porto está, este sábado, em Penafiel para inauguração da casa do F. C. Porto e garantiu que deposita "grandes esperanças" em mais uma casa dos azuis e brancos.

Feliz e emocionado. Pinto da Costa deslocou-se até Penafiel, onde foi muito saudado e vai inaugurar mais uma casa do F. C. Porto. O líder dos azuis e brancos chegou à Câmara Municipal já perto das 19 horas, onde foi recebido no Salão Nobre dos Paços do Concelho pelo presidente, Antonino de Sousa, que lhe dedicou algumas palavras.

"É uma honra receber o presidente do F. C. Porto no nosso Salão Nobre. Esta visita é ainda mais especial por se tratar de um contexto especial: os 40 anos de presidência e a inauguração da casa do F. C. Porto aqui em Penafiel. O senhor presidente do F. C. Porto é uma personalidade incontornável do dirigismo desportivo. Mesmo aqueles que não gostam do F. C. Porto ou gostam menos o reconhecem. É uma personalidade inigualável. Mas sabe como é, senhor presidente. Com os sucessos também vêm a inveja. E os números são, de facto, incontornáveis. Vários títulos têm 40 anos", começou por dizer.

Na hora de tomar a palavra, o líder dos dragões destacou a felicidade por poder inaugurar mais uma casa do F. C. Porto, a primeira depois de um período "conturbado".

"Já não sei quantas casas, ao longo destes 40 anos, tive o prazer de inaugurar. Esta faço-o com um carinho especial porque há mais de dois anos que o Sr. Alípio Jorge, responsável pelas casas do F. C. Porto, me fala com entusiasmo do trabalho que aqui tem sido feito. É a primeira casa que inauguro depois de um período conturbado, até a nível de saúde, em homenagem ao trabalho que já aqui foi feito. Inaugurar uma casa é difícil, mas muito mais difícil é mantê-la e torná-la melhor. Se há casa que dá garantia de sucesso é esta, porque já provou até antes da inauguração do que são capazes e que está à altura de ser uma casa do F. C. Porto. Fico muito feliz e estou aqui com muita honra", começou por dizer Pinto da Costa, deixando também uma mensagem aos adeptos que fizeram questão de acompanhar o líder azul e branco.

"Não tenho a mínima dúvida que esta casa vai ser um sucesso, que daqui a um ano estaremos aqui a atribuir o galardão de ouro das casas do F. C. Porto. Porque sei o que já fizeram e o sei o que pensam fazer. Isso vai justificá-lo. Uma casa do F. C. Porto não pode ser só para ver jogos, tem de assumir responsabilidade junto dos jovens, trazer os jovens para o desporto, para a comunidade, para pensar o futuro e para que amanhã sejam homens que possam ocupar os nossos lugares e em que nos possamos rever. Está aqui muita gente que conheço há muitos anos. A todos sem exceção queria dizer "conto convosco" e "podem contar comigo", concluiu, antes de seguir para o jantar.