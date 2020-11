Arnaldo Martins Hoje às 11:55 Facebook

Fernando Madureira disse, esta sexta-feira de manhã, que o presidente do F. C. Porto, Pinto da Costa, está muito abalado com a morte de Reinaldo Teles, administrador da SAD portista vitimado pela covid-19.

"O presidente está muito abalado, é como se perdesse um irmão", disse Fernando Madureira, revelando ao JN o estado de espírito de Pinto da Costa, presidente da SAD portista, na sequência da morte do "fiel escudeiro" Reinaldo Teles.

"É um dia difícil para nós, mas temos de continuar e honrar a memória do tio Reinaldo", disse Fernando Madureira, representou a claque "SuperDragões" no funeral de Reinaldo Teles, esta sexta-feira de manhã.

O presidente do F. C. Porto, juntamente com a equipa técnica do plantel do futebol, e do capitão dos azuis-e-brancos, Pepe, aguardaram a chegada da urna ao Estádio do Dragão, para uma última homenagem a Reinaldo Teles.

Sérgio Conceição, acompanhado de Pinto da Costa, colocou uma coroa de flores no carro que levou o corpo de Reinaldo Teles para o Estádio do Dragão.

"É um dia triste, morreu um amigo. A memória que fica é a de um grande desportista e uma pessoa de bem", disse Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes, uma das personalidades presentes nas cerimónias fúnebres de Reinaldo Teles, que juntou cerca de 200 pessoas na igreja do Bonfim, na Invicta, pelas 11 horas desta sexta-feira de manhã.

Jaime Magalhães, ex-futebolista, Antero Henriques, ex-diretor desportivo do F. C. Porto, Alexandre Pinto da Costa, Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, foram outros ilustres notados no funeral do "Chefinho.

Após a missa na igreja do Bonfim, o corpo seguiu para o Estádio do Dragão, onde cerca de 100 pessoas aguardavam a chegada da urna, para uma última homenagem no Dragão.

Foi montado um memorial junto ao Museu do F. C. Porto, onde a urna é aguardada pelos "SuperDragões".

O corpo de Reinaldo Teles seguirá, depois, para o cemitério do Prado do Repouso.