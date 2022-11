Pinto da Costa na tomada de posse do Conselho Superior da AF Porto

JN Ontem às 23:57 Facebook

O presidente do F. C. Porto esteve, esta segunda-feira à noite, na tomada de posse do Conselho Superior da Associação de Futebol do Porto.

Pinto da Costa fez questão de participar na cerimónia, ao não fosse o F. C. Porto um dos clubes fundadores, juntamente com o Leixões, que juntou no auditório da associação vários presidentes de autarquias do distrito, pois todos eles foram convidados a integrar este do órgão consultivo, composto ainda por mais cinco personalidades ligadas a instituições parceiras, eleito até 2024.

Para além do presidente dos dragões, entre os presentes destacavam-se os autarcas Eduardo Vítor Rodrigues (Vila Nova Gaia), Marco Martins (Gondomar), António da Silva Tiago (Maia) e José Almeida (Paredes), bem como Hélder Postiga, em representação da FPF, Valentim Loureiro, antigo presidente do Boavista e da Liga, Lourenço Pinto, o anterior líder associativo e atual presidente da Assembleia Geral do F. C. Porto, e o professor José Neto, um dos oradores da noite.

"Fizemos questão de convidar os senhores presidentes de câmara do distrito, a que se juntam cinco outras personalidades, para compor este órgão consultivo. Sabemos da vossa agenda preenchida e das vossas grandes responsabilidades diárias. Mas convidamo-los porque temos consciência de que serão decisivos para o desenvolvimento do desporto como o defendemos. A Associação de Futebol do Porto tem plena consciência do seu papel de promoção do desporto em geral e do futebol e futsal em particular", afirmou José Neves, presidente da AF Porto.