Pinto da Costa: "Nada está conquistado até estar efetivamente ganho"

O presidente portista mostra otimismo quanto à conquista de títulos, mas diz que é preciso "continuar a trabalhar muito e bem".

Pinto da Costa também está entusiasmado com o percurso do F. C. Porto esta temporada e com o atual momento da equipa de Sérgio Conceição, que não perde na Liga há 53 jogos e lidera o campeonato com seis pontos de vantagem sobre o Sporting, adversário que bateu na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Os azuis e brancos parecem estar destinados a festejos, mas o líder portista alerta para a necessidade de não embandeirar em arco.

"Não tenho motivos para vacilar no otimismo que me acompanha desde que começamos a preparar esta temporada, mas também não tenho qualquer razão para festejar. Quase 40 anos como presidente ensinaram-me que nada está conquistado até estar efetivamente ganho, e que enquanto isso não acontece não é tempo de deitar foguetes", escreveu Pinto da Costa na revista "Dragões".

Para o presidente do F. C. Porto, "é tempo para trabalhar". "É a continuar a trabalhar muito e bem que, acredito, vamos chegar onde queremos", acrescenta.

O editorial, contudo, abre com uma referência à guerra no Leste da Europa, com Pinto da Costa a pedir mais ao desporto e ao futebol em particular em prol da Ucrânia e dos ucranianos.

"A paz constrói-se todos os dias e o desporto pode desempenhar nisso um papel importante. É muito positivo que a FIFA, a UEFA e diversos clubes promovam ações de solidariedade para com o povo ucraniano, mas é ainda mais relevante que estas instituições tenham a coragem de adotar medidas difíceis que estão em linha com as sanções aplicadas à Rússia", defendeu.