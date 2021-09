Pinto da Costa: "Não é tempo de falar em recandidaturas"

Nuno A. Amaral Ontem às 23:57 Facebook

Presidente do F. C. Porto foi desafiado a apresentar-se já como candidato às eleições de 2024, mas disse que esta não é a altura certa. Sobre o mercado, assumiu o assédio por Otávio e Luis Díaz.

Pinto da Costa foi alvo de uma homenagem por parte da Comissão que, nas últimas décadas, tem apoiado as sucessivas recandidaturas à presidência do clube azul e branco, durante a qual foi desafiado a avançar novamente no final do mandato que termina em 2024. O líder portista considerou, no entanto, que este não é o "tempo oportuno" para o fazer.

"Num mandato de quatro anos, não é de certeza no fim do primeiro ano que devemos pensar em recandidaturas que possam dividir a massa associativa. Temos é de pensar em tornar o F. C. Porto cada vez mais forte e mais coeso", afirmou Pinto da Costa, num discurso feito após o jantar realizado em Vila Nova de Gaia.

"Contem comigo para continuar a lutar pelo F. C. Porto, sem medo de nada. Em tempo oportuno, iremos conversar. Neste momento, temos é de pensar na união do clube e nas milhares de pessoas que só têm motivos para sorrir com as vitórias do F. C. Porto", acrescentou.

O presidente dos dragões não quis abordar os temas que fazem a atualidade do futebol nacional, tendo apenas dito que, devido à pandemia, o momento que se vive "não é fácil". Isto no dia em que, na página que assina mensalmente na revista Dragões, teceu algumas considerações sobre o mercado de transferências. "O F. C. Porto contratou cinco jogadores (Fábio Cardoso, Wendell, Grujic, Bruno Costa e Pepê) e reforçou a profundidade do plantel em posições que o treinador considerava importante melhorar. Simultaneamente, teve capacidade para resistir ao assédio a alguns dos atletas mais requisitados pelos clubes mais poderosos financeiramente, como são os casos de Otávio e de Luis Díaz", escreveu Pinto da Costa.

Sobre o sorteio da Champions, o dirigente azul e branco reconheceu que o F. C. Porto ficou num grupo "muito difícil", juntamente com Atlético de Madrid, Liverpool e AC Milan, mas não deixou de assumir a intenção de "avançar para as fases a eliminar" da prova. "É um desafio à altura da nossa história, desde há muito repleto de grandes momentos de superação", referiu, muito crítico em relação à calendarização da temporada, nomeadamente os jogos das seleções que fazem com que haja jogadores a representar as seleções "menos de 48 horas antes de terem compromissos importantes ao serviço dos clubes".