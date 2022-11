Pinto da Costa: "Não estamos completamente satisfeitos"

O presidente do F. C. Porto, Pinto da Costa, assina, como habitualmente, o editorial da edição de novembro da revista Dragões. O líder azul e branco tem a "expectativa" que Portugal tenha sucesso no Mundial - bem como os atletas portistas que jogam noutras seleções -, e aproveita para fazer um balanço da época até ao momento, destacando que, apesar de estar tudo em aberto, a perfeição que Sérgio Conceição pede ainda não foi atingida.

"Acompanharei este Mundial com a expectativa de que Portugal tenha sucesso e de que todos os nossos jogadores, independentemente da bandeira que representem, tenham bons desempenhos e possam terminar a prova realizados", começa por escrever Pinto da Costa, antes de fazer uma análise da época até agora, mesmo que novembro não costume ser tempo de balanços.

"Destaco dois aspetos. Por um lado, como não ganhámos todos os jogos que disputámos até agora, não estamos completamente satisfeitos. O nosso treinador Sérgio Conceição diz quer muitas vezes a equipa pretende alcançar um estado de perfeição que nunca se atinge, mas essa ambição é o primeiro passo para chegarmos muito longe", acrescenta o presidente portista, não deixando, porém, de destacar os pontos positivos.

"Já alcançámos dois objetivos - a conquista da Supertaça e a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões - e mantemos em aberto a aspiração de vencer todas as provas nacionais. É muito positivo que cheguemos a esta altura com o museu mais recheado e com a perspetiva de o vir a enriquecer ainda mais nos próximos meses", destacou, antes de recordar, especificamente, a recuperação na Champions.

"Não é só a melhor competição do mundo, é também a mais difícil. Depois dos dois primeiros jogos tínhamos zero pontos e muito poucos acreditavam que seria possível o que aconteceu a seguir. Com uma série de quatro vitórias consecutivas, todas elas claras e indiscutíveis, alcançámos não só a qualificação, mas também o primeiro lugar do grupo. Isto só é possível porque temos uma grande equipa. Uma equipa de campeões", afirma, antes de elogiar, também, a renovação de contrato com o treinador de hóquei em patins, Ricardo Ares.