Pinto da Costa não estava à espera do castigo a Sérgio Conceição

O presidente do F. C. Porto esteve na apresentação do livro "Trajeto de Vida" e falou sobre o jogo de logo à noite com o Boavista.

Pinto da Costa confessou que não esperava que Sérgio Conceição fosse punido após o jogo com o Mafra, da Taça de Portugal, o que leva a falhar o dérbi desta noite, às 20.30 horas, com o Boavista, por se encontrar castigado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. "Não estava à espera, tenho aqui as imagens. É o que é", adiantou o presidente.

Sérgio Conceição foi expulso por ter pontapeado uma bola durante o jogo, depois de Grujic ter sofrido uma falta que deixou o treinador do F. C. Porto bastante desagradado.

O presidente dos dragões falou no Museu do F. C. Porto, onde decorreu a apresentação do livro "Óscar Cruz, Trajeto de Vida", sobre o percurso do antigo dirigente dos azuis e brancos. "Foi importante na questão do rebaixamento do estádio, o que permitiu a existência de mais 20 mil lugares, criando uma fonte de rendimento extra ao F. C. Porto. Estou sempre disponível para os meus amigos", adiantou Pinto da Costa.