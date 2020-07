Pinto da Costa: "Não há Rennie suficiente para tratar quem ficou com azia"

Nuno Barbosa Hoje às 09:32 Facebook

O título portista na época mais longa de que há memória, devido à pandemia da covid-19, perdeu no espaço mediático para o regresso de Jorge Jesus ao Benfica.

Uma "derrota" que Pinto da Costa aceita sem qualquer tipo de surpresa. "Se não fosse o Jorge Jesus, arranjavam outro pretexto. Era o incêndio da Covilhã ou a raposa que comeu as galinhas da capoeira em Alguidares de Baixo. Arranjam sempre notícias porque não há nas farmácias Rennie suficiente para tratar todos os que ficaram com azia. Mas há uma coisa que ninguém nos tira que é o título", observou o presidente, num restaurante do Porto, em conversa com o JN e "O Jogo", após o jantar de confraternização com a Comissão de Apoio à Candidatura.

Ainda sobre o campeonato ganho, o 29.º da história do F. C. Porto e o 22.º com Pinto da Costa na presidência, garante que um dos segredos foi o facto de a equipa não ter tido férias no período do confinamento, destacando o trabalho desenvolvido nessa fase pelos jogadores e a planificação de Sérgio Conceição e seus pares, em coordenação com a equipa médica liderada por Nélson Puga.