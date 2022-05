Pinto da Costa: "Não podemos esperar mais do presidente da República e do primeiro-ministro"

No dia seguinte à conquista do 30.º título de campeão da história do clube, Pinto da Costa deu uma entrevista ao Porto Canal e não deixou de criticar a forma como o Presidente da República e o primeiro-ministro deram os parabéns aos dragões. "É perfeitamente normal num país ridiculamente centralista", ironizou.

Questionado se tinha recebido felicitações por parte dos homólogos do Sporting e do Benfica, o líder portista deixou uma indireta ao máximo responsável dos leões: "Não, não recebi. O Varandas ainda deve estar a pensar que vai ser campeão, deve ter essa esperança. Não recebi, também não senti falta disso, mas recebi felicitações de antigos dirigentes e jogadores, tanto nossos como de outros clubes. Não tive mãos a medir para responder a tantas mensagens", revelou Pinto da Costa, que não gostou das mensagens oficiais de Marcelo Rebelo de Sousa e de António Costa.

"Do presidente não recebi nada, do Governo recebi do secretário de Estado do Desporto. Mas o senhor primeiro-ministro felicitou treinadores, jogadores e adeptos e teve o cuidado de deixar de fora os dirigentes. Portanto, considero-me apenas uma pequena parte felicitado, porque sou adepto. Como presidente, considero que fui propositadamente excluído, o que não me faz diferença nenhuma", revelou, antes da conclusão.

"O poder político tem a mentalidade que Portugal é apenas Lisboa. Quando Sporting ou Benfica vencem, recebem-nos e fazem discursos. Quando é o F. C. Porto, o Presidente da República diz para se fazer a festa e dá os parabéns ao Sporting, Benfica e Braga, porque foi quarto. É perfeitamente normal num país ridiculamente centralista. É óbvio que não podemos esperar mais do Presidente da República e do primeiro-ministro", garantiu.

Voltando à questão do título nacional, Pinto da Costa mostrou-se particularmente satisfeito pela alegria que o mesmo deu ao mundo portista. "Foi muito bom, foi muito justo e mesmo os mais aziados tiveram de reconhecer que a nossa vitória foi justa. Foi bonito e, sobretudo, adoro ver a a manifestação de alegria das cerca de 50 mil pessoas que estiveram à porta do estádio, porque muitas dessas pessoas têm uma vida difícil e que encontram nas vitórias do F. C. Porto momentos de enorme felicidade, como se nada lhes faltasse. Isso a mim enche-me a alma e dá-me um prazer enorme", revelou.

Admitindo que a próxima época "já está a ser preparada" e reconhecendo que Sérgio Conceição faz muito bem em já pensar na final da Taça de Portugal, Pinto da Costa voltou a garantir que a continuidade do treinador está assegurada.

"A continuidade do mister não é assunto, porque tem contrato por mais dois anos e disse que queria ficar e cumprir o contrato. Isso é assunto só para quem quer criar confusão. A época vai ser preparada, não através dos jornais como outros fazem, mas nos nossos gabinetes com a maior discrição possível. É preciso que nos mantenhamos todos juntos. Os adeptos têm sido fantásticos e creio que no próximo sábado voltaremos a dar essa demonstração. Na Taça, um clube do Norte e outro do Centro vão ter de ir jogar a Lisboa, mas pelo menos que enchamos o Estádio do Jamor que, normalmente, está às moscas. Espero que nesse dia não haja moscas nem mosquitos, porque não vai haver lugar para eles", finalizou o presidente portista.