Pinto da Costa: "Não têm categoria para criar uma guerra que me separe do Sérgio"

Pinto da Costa acusou a Imprensa de criar "tensões" no Dragão e garantiu que até se riu do que leu ontem de manhã.

Pinto da Costa saiu do Olival tranquilo, remetendo para a Comunicação Social a responsabilidade dos momentos de tensão dos últimos dias, de uma alegada ameaça de saída de Sérgio Conceição do clube, depois do desabafo do treinador a seguir ao empate com o Braga. "Têm de perguntar a quem as pôs [as notícias], porque nenhum de nós falou sobre esse assunto, que não é assunto. Soube hoje [ontem] quando vi os títulos dos jornais. Ele não sabe de onde vem aquilo e eu também não", garantiu o presidente do F. C. Porto, desmentindo assim qualquer tipo de rumor de insatisfação de Sérgio Conceição, insistindo que estava bastante tranquilo: "Porque não havia de estar? Porque os jornais querem uma guerra? Ainda não têm categoria para criar uma guerra que me separe do Sérgio Conceição".

Pinto da Costa lembrou, aliás, que o vínculo com o treinador continua a vigorar. "Tem contrato até 2024 e quero que cumpra até final", insistiu, revelando que se riu com Sérgio Conceição a propósito do alegado mal-estar entre ambos e que por ele o treinador podia ficar no F. C. Porto por muito mais tempo. "Renovação? Por mim ficava mais 50 anos, eu é que já não vou cá estar", adiantou.