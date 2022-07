Pinto da Costa: "Nessa casa festejaremos muitas vitórias, por muita azia que provoque lá em baixo"

Nuno A. Amaral Hoje às 20:38 Facebook

O presidente do clube azul e branco, Pinto da Costa, foi, esta quinta-feira, recebido na Câmara Municipal de Lanhoso e visitou, depois, a Casa do F. C. Porto da vila minhota.

Num evento com cerca de uma centena de pessoas, Pinto da Costa garantiu ter faltado a uma reunião "num dia de decisões importantes" e destacou o trabalho feito pelo presidente da Câmara Municipal de Lanhoso.

"Estamos a ter um dia de decisões importantes, mas eu e quem me acompanha fizemos questão de estar aqui presentes. Adiámos até a reunião que tínhamos agora para as 22 horas para podermos estar aqui. Em primeiro como homenagem ao povo da Póvoa de Lanhoso, depois porque entendo que a base da democracia está no poder local e quando esse poder falhar estamos todos feitos. Queria dar os parabéns pelo trabalho do presidente da Câmara. Mais do que um convívio com os portistas, é uma homenagem ao poder local", afirmou Pinto da Costa, deixando, ainda, uma "provocação" aos rivais.

"Queria dizer-vos que nos trabalhamos sempre não só a pensar nos que estão a nossa volta, mas nos portistas mais distantes, de fora da cidade e arredores do Porto, que vivem e sofrem o F. C. Porto. Temos a máxima atenção e interesse nas nossas casas. Hoje é um dia grande porque podemos estar todos a confraternizar e tenho a certeza que nesta casas ainda vão ser festejadas muitas vitórias do F. C. Porto, por mais azia que isso faça lá em baixo", concluiu.