Pinto da Costa: "O meu sonho é sair e perceber que o F. C. Porto fica ainda melhor"

O presidente do F. C. Porto falou, este domingo, sobre os 40 anos de presidência, destacando o "grande orgulho" por liderar o clube azul e branco.

"Olhando para trás, o primeiro sentimento que eu tenho é de me parecer impossível que isto tenha acontecido. Fui presidente quase sem contar e manter-me 40 anos como presidente era impensável. Tenho a certeza que todos os que me acompanharam no início de aventura, em 1982, e os que trabalharam comigo e que trabalham atualmente nunca pensaram que, 40 anos depois, pudessem estar a servir o F. C. Porto comigo como presidente. São ironias do destino. Aconteceu. Tenho muito orgulho nisso e de ter contado com o apoio de tanta gente", disse Pinto da Costa em declarações ao Porto Canal, vincando os desejos para o futuro.

"O passado é para os historiadores. Para mim é o presente e o futuro. A minha preocupação é que o F. C. Porto melhore. Tenho a certeza que isso vai acontecer. Tenho a certeza que, após as minhas presidências, o clube vai continuar no mesmo sentido de progresso e de vitórias. É o meu sonho e será a minha maior alegria: sair e perceber que o F. C. Porto vai ficar ainda melhor do que aquilo que é agora", concluiu.