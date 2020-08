Pinto da Costa: "O prejuízo é de 27 milhões por época sem público"

Nuno Barbosa Hoje às 13:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Ao fim de dois meses do novo mandato na presidência, Pinto da Costa já soma um par de títulos, os dois mais importantes do futebol português. Tanto a Liga como a Taça de Portugal já foram conquistados sem público nas bancadas e o presidente faz contas à vida.

"Aqui no F. C. Porto, o prejuízo é de cerca de 27 milhões de euros por época sem público nas bancadas", afirmou, ao JN, Pinto da Costa. Segundo apurou o "Jornal de Notícias", nessas circunstâncias, neste fim de 2019/20 o F. C. Porto perdeu receitas de 8,4 M€. "São os camarotes que não se vendem, os lugares cativos, a bilheteira... É o consumo que não se faz nos bares e nas lojas", justificou.

Pinto da Costa tem sido uma das principais bandeiras pelo regresso dos adeptos às bancadas e promete continuar a bater-se por isso, apontando o principal culpado pela situação não se alterar: "Isto é só por causa da Direção-Geral da Saúde (DGS), mas é o que é. Também há tanto absurdo. Você quer maior absurdo do que o que está a acontecer no Novo Banco? Mas é assim, ninguém vai preso e as pessoas ainda são promovidas, ainda vão para governadores do Banco de Portugal".