Pinto da Costa: "O Toni Martínez já era um jogador à Porto antes de chegar"

O presidente do F. C. Porto, Pinto da Costa, assinou, esta quarta-feira, a renovação de contrato, até 2027, com Toni Martínez e teceu largados elogios ao avançado espanhol que, por seu lado, garantiu estar muito feliz na Invicta e subiu a fasquia dos objetivos: "já ganhámos tudo a nível nacional, não há razão para não pensarmos num título europeu".

Toni Martínez foi contratado ao Famalicão em 2020, com os dragões a pagarem 3,2 milhões de euros ao emblema minhoto e as características do ponta de lança agradam ao líder máximo dos azuis e brancos.

"O Toni já era um jogador à Porto ainda antes de chegar ao F. C. Porto. Foi por isso, e, claro, pelas suas qualidades futebolísticas que foi contratado. Felizmente não defraudou as nossas expetativas e nunca vira a cara à luta. Estou muito satisfeito com esta renovação, porque precisamos de muitos jogadores à Porto como temos", afirmou Pinto da Costa, em declarações ao Porto Canal. Depois de ter renovado, já esta época, com Diogo Costa, Francisco Meixedo, João Mário, Zaidu, Pepê e Evanilson, o presidente dos dragões não esqueceu que Toni Martínez tinha um contrato até 2025.

PUB

"É um jogador 100% profissional e tenho a certeza que, mesmo que estivesse no último ano de contrato daria tudo até ao fim por este clube. Dá-lhe tranquilidade e a nós também porque custa sempre perder jogadores à Porto", comentou Pinto da Costa.

As palavras do presidente sensibilizaram o futebolista. "Estou muito, muito feliz. É um momento especial para mim ouvir o presidente, com tantos anos do clube, falar assim de mim. Vou dar tudo por tudo enquanto cá estiver", prometeu o ponta de lança, após um "dia muito especial". "É o clube onde sempre quis chegar e onde quero continuar durante muitos anos", prometeu.

Toni Martínez está a realizar a melhor época da carreira na Invicta, mas: "Claro que estou feliz pela forma como a época me está a correr, mas nesta casa nunca ficamos com a barriga demasiado cheia. Temos seis finais (do campeonato) pela frente e vamos lutar (pelo título) até ao fim", afirmou o espanhol, mostrando-se muito ambicioso quando confrontado com o facto de já ter conquistado todos os títulos no futebol português.

"É verdade, já ganhámos tudo a nível nacional, não há razão para não pensarmos num título europeu", finalizou Toni Martínez.