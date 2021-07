Pinto da Costa oferece prenda a Mourinho

JN Hoje às 20:08 Facebook

Pinto da Costa, presidente do F. C. Porto, ofereceu esta quarta-feira ao treinador português José Mourinho uma réplica em miniatura e em prata do estádio do Dragão, antes do encontro com a AS Roma, que se disputa no estádio da Bela Vista, pelas 20 horas.

O dirigente dos azuis e brancos já manifestou, por diversas várias vezes, publicamente a consideração e estima que tem pelo técnico com o qual conquistou a Taça UEFA em 2003 e a Liga dos Campeões em 2004.

Esta quarta-feira, Pinto da Costa aproveitou o jogo amigável com os romanos, que têm o treinador luso como timoneiro, para oferecer uma prenda a Mourinho.