Pinto da Costa ouviu falar num Braga defensivo e ainda acredita no título

O presidente do F. C. Porto defende que os azuis e brancos ainda podem ser campeões nacionais

Jorge Nuno Pinto da Costa mantém a convicção de que os dragões ainda podem atingir a revalidação do título, esta temporada.

Este domingo, em declarações à TSF, depois da conquista da Liga dos Campeões de hóquei em patins, em Viana do Castelo, o dirigente admitiu que, enquanto for "matematicamente possível", acredita que a equipa de futebol pode levantar o troféu.

Sobre o encontro de sábado, entre Benfica e Braga, que terminou com a vitória das águias, por 1-0, Pinto da Costa revelou que não prestou atenção ao duelo entre primeiro e terceiro classificados:

"Não vi. Sinceramente, não vi, estive a jantar com a família e não vi. Já me disseram que não foi um grande jogo, e o Braga foi muito defensivo, mas isso não discuto", vincou o presidente portista, sobre a partida disputada no Estádio da Luz, na qual os encarnados venceram os minhotos, por 1-0, e aumentaram, provisoriamente, a vantagem de quatro para sete pontos, para os azuis e brancos.

O F. C. Porto visita o Arouca na segunda-feira, em partida a contar para a 31ª jornada da Liga Portuguesa, com o objetivo de conquistar os três pontos, para manter viva a esperança de revalidar o título de campeão nacional.