Pinto da Costa pensou pôr o bilhar a jogar em patins

JN Hoje às 16:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Presidente do F. C. Porto critica a falta de atenção que foi dada à conquista da Taça dos Campeões Europeus de bilhar às três tabelas.

Pinto da Costa recebeu, no museu do F. C. Porto, os campeões europeus de bilhar e a taça conquistada no domingo pela equipa portista, que também já se tinha sagrado campeã nacional e vencedora da Taça de Portugal. O discurso do dirigente máximo dos dragões foi corrosivo.

"Ontem estava a ver uma televisão à espera da notícia e vi 20 vezes um feito fantástico, que um clube tinha ganho a Taça de Portugal de hóquei em patins feminino. E não vi uma única referência ao clube português que ganhou a Taça dos Campeões Europeus. Isto mostra a raiva que têm quando o F. C. Porto consegue grandes feitos como foi esta conquista", afirmou Pinto da Costa.

"Ainda pensei adaptar-vos para jogarem bilhar de patins, para poderem ter mais espaço nas notícias. Mas nós sabemos bem que, quanto mais o F. C. Porto vence, quanto mais títulos conquistamos, neste caso vós conquistais, cada vez serão menores as notícias e cada vez serão mais raros os apontamentos sobre isto. Mas isso não nos entristece, dá-nos gozo", acrescentou.

Sobre a vitória do bilhar, o presidente portista sublinhou os "momentos emocionantes" que se viveram na final: "Todos acreditaram e esta conquista foi mais do que merecida. Naturalmente que os quatro campeões europeus ficarão na história do F. C. Porto, onde, aliás, já estão há muito tempo, mas ficarão em mais uma página muito importante".