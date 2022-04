Pinto da Costa: percurso de sonho capaz de superar Santiago Bernabéu

Líder portista tem mais 35 troféus do que a lenda do Real Madrid e só é superado pela longevidade de Hamel, no Auxerre.

Na atualidade, o líder dos dragões soma mais do dobro dos troféus (64) e poderá estar em vias de chegar aos 65 ou 66, caso o F. C. Porto termine a presente época com a conquista da Liga e da Taça de Portugal. O pódio desta lista ilustre contempla ainda, no terceiro lugar, o italiano Silvio Berlusconi, vencedor de 28 títulos ao leme do AC Milan, que comandou entre 1986 e 2017, com uma interrupção de dois anos, entre 2006 e 2008.

A nível de longevidade, Pinto da Costa ocupa o segundo lugar na tabela não oficial dos presidentes com mais tempo no cargo, pois os 40 anos que completa amanhã desde a primeira eleição ainda ficam atrás dos 46 que o francês Jean-Claude Hamel esteve na presidência do Auxerre, entre 1963 e 2009. Também nesta lista, o espanhol Santiago Bernabéu foi superado pelo dirigente máximo do F. C. Porto, que é presidente em atividade com mais anos no cargo, à frente do francês Jean-Michel Aulas, que lidera o Lyon há quase 35 anos, desde junho de 1987.