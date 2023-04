Pinto da Costa prepara nova candidatura à presidência do F. C. Porto

Dirigente festeja esta segunda-feira o 41.º aniversário da primeira eleição para a presidência portista. Tem nos planos voltar a ir a votos em 2024.

Faz esta segunda-feira precisamente 41 anos que Pinto da Costa foi eleito, pela primeira vez, presidente dos dragões. No dia 17 de abril de 1982, o dirigente ganhou as eleições para suceder a Américo da Sá e, seis dias depois, iniciou o primeiro de 15 mandatos no cargo.

Ao que o JN apurou, o atual mandato, iniciado em junho de 2020, poderá não ser o último, pois Pinto da Costa, de 86 anos, tem no horizonte mais uma recandidatura, que será anunciada em tempo oportuno. Se terá concorrência ou não, é algo que se verá mais à frente, embora nos últimos meses o nome de André Villas-Boas esteja a circular com insistência no contexto de uma possível candidatura à presidência em 2024.