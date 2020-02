Hoje às 17:04 Facebook

Presidente do F. C. Porto esteve no Centro Hospitalar Universitário de São João para apadrinhar a nova ala pediátrica, que nascerá no próximo ano.

Pinto da Costa visitou esta segunda-feira o Serviço de Oncologia Pediátrica do Centro Hospitalar Universitário de São João e a obra da nova ala pediátrica, que irá nascer no próximo ano.

"Era constrangedor o que pude assistir aqui, ver crianças com a terrível doença do cancro instaladas em contentores. Uma vergonha para todo o país. É uma vergonha que tenham passado dez anos nestas condições, com tanta gente a sofrer. Temos de olhar para o futuro e abrem-se perspetivas que estas crianças, que têm a infelicidade de serem atingidas pela doença, possam ter melhores condições", destacou o presidente do F. C. Porto.

Na nova ala pediátrica existirá uma parede dedicada aos dragões, símbolo da ligação do clube à luta contra o cancro infantil.

"Tenho muito orgulho que fique o F. C. Porto aqui representado. E os meninos vão encontrar mais forças e acreditar que vão vencer ao ver ali o espírito do dragão", acrescentou Pinto da Costa.

Que frase gostaria de ver inscrita nessa parede? "Juntos venceremos".